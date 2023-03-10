Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области более 400 снарядов. Погибли четыре и ранены три мирных жителя

Противник выпустил по населенным пунктам области более 400 снарядов, использовав для атак минометы, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и беспилотники.
"Армия РФ девять раз била по жилым кварталам Херсона. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, магазин, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли четыре человека. Еще три мирных жителя Херсонской области получили ранения, среди них – 13-летний подросток. Во время обстрела села Велетенское он получил осколочные ранения грудной клетки и руки.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.