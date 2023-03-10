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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области более 400 снарядов. Погибли четыре и ранены три мирных жителя

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Армия РФ девять раз за сутки била по жилым кварталам Херсона
Армия РФ девять раз за сутки била по жилым кварталам Херсона
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за прошедшие сутки 79 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 10 марта в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Противник выпустил по населенным пунктам области более 400 снарядов, использовав для атак минометы, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и беспилотники.

"Армия РФ девять раз била по жилым кварталам Херсона. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, магазин, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли четыре человека. Еще три мирных жителя Херсонской области получили ранения, среди них – 13-летний подросток. Во время обстрела села Велетенское он получил осколочные ранения грудной клетки и руки.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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