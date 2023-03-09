Обстрелы Херсонской области. Оккупанты атаковали жилые кварталы, погиб один и ранены три мирных жителя

В Херсоне повреждены частные и многоквартирные дома Фото: ЕРА

Враг выпустил по населенным пунктам области более 430 снарядов, используя минометы, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и беспилотники.

"Армия РФ семь раз била по жилым кварталам Херсона. В городе повреждены частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в регионе в результате российских обстрелов погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения.