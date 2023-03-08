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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области создано 47 военных администраций оккупированных общин, их глав будут обучать – ОВА

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Глав новосозданных военных администраций планируют "прикомандировать" к более опытным коллегам, сообщил Прокудин
Глав новосозданных военных администраций планируют "прикомандировать" к более опытным коллегам, сообщил Прокудин
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

В Херсонской области планируют провести курсы обучения для глав военных администраций, созданных в оккупированных районах, для эффективной работы после их деоккупации. Об этом сообщил в Telegram 7 марта глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Готовимся к деоккупации Левобережья… Как только силы обороны освободят от врага земли, мы должны быстро восстановить деятельность местной власти. На сегодня образовано 47 военных администраций (из 49 запланированных) и назначены 47 начальников ВА", – написал Прокудин. 

Он подчеркнул, что оккупанты "уничтожают все на своем пути", и поэтому нужно быть готовыми "быстро преодолевать эту руину". Для этого планируют ввести так называемые "курсы главы военной администрации деоккупированной территории".

"Председатель ВА оккупированной территориальной общины фактически будет прикомандирован к главе ВА деоккупированной общины, чтобы быстро войти в курс дел, перенять опыт и получить навыки быстрого решения критически важных задач", – пояснил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: оккупация, Херсонская область, военно-гражданская администрация, война России против Украины, деоккупация, Александр Прокудин
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