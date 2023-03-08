В Херсонской области создано 47 военных администраций оккупированных общин, их глав будут обучать – ОВА

"Готовимся к деоккупации Левобережья… Как только силы обороны освободят от врага земли, мы должны быстро восстановить деятельность местной власти. На сегодня образовано 47 военных администраций (из 49 запланированных) и назначены 47 начальников ВА", – написал Прокудин.
Он подчеркнул, что оккупанты "уничтожают все на своем пути", и поэтому нужно быть готовыми "быстро преодолевать эту руину". Для этого планируют ввести так называемые "курсы главы военной администрации деоккупированной территории".
"Председатель ВА оккупированной территориальной общины фактически будет прикомандирован к главе ВА деоккупированной общины, чтобы быстро войти в курс дел, перенять опыт и получить навыки быстрого решения критически важных задач", – пояснил Прокудин.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.