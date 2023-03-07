Зеленский: Помним о каждом человеке, который находится в российском плену, как и о каждом оккупированном уголке Украины

Об этом 7 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"[Чтобы] как можно быстрее поставить историческую точку в попытках лишить свободы наше государство и наших людей. Этой цели подчинена вся деятельность нашей страны, каждого и каждой, кто помогает", – сказал президент.

Зеленский также выразил благодарность команде, которая занимается обменом украинских военнопленных.

"130 воинов [сегодня] удалось вернуть домой из российского плена. И все 130 – рядовые и сержанты. Армия, ВМС, Нацгвардия, пограничники, другие части сил обороны, – отметил президент Украины. – Так же, как и о каждом уголке нашей страны, который находится в оккупации, мы помним о каждом нашем человеке, который находится в российской неволе".

Зеленский заверил, что Украина "освободит всех".

"Я благодарю всех наших бойцов на передовой, кто осознает, насколько важно пополнять обменный фонд для нас, для Украины", – резюмировал глава государства.