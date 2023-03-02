Украина и Россия за год провели 38 обменов пленными, среди освобожденных украинцев – 135 гражданских – координационный штаб

За год войны Украина и Россия провели 38 обменов, домой вернулись 1863 украинца Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Facebook

На совещании подводили промежуточные итоги работы штаба.

Согласно релизу, представитель ГУР, руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ и родственниками защитников Андрей Юсов сообщил, что с начала деятельности штаба состоялось 38 обменов пленными, благодаря чему освобождены 1863 человека.

Среди украинцев, вернувшихся из российского плена за последний год, 1756 военнослужащих и 135 гражданских.

Также Украина вернула 1409 тел погибших защитников.