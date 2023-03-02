Украина и Россия за год провели 38 обменов пленными, среди освобожденных украинцев – 135 гражданских – координационный штаб

На совещании подводили промежуточные итоги работы штаба.
Согласно релизу, представитель ГУР, руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ и родственниками защитников Андрей Юсов сообщил, что с начала деятельности штаба состоялось 38 обменов пленными, благодаря чему освобождены 1863 человека.
Среди украинцев, вернувшихся из российского плена за последний год, 1756 военнослужащих и 135 гражданских.
Также Украина вернула 1409 тел погибших защитников.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными был создан в первые недели полномасштабной войны РФ против Украины, 11 марта 2022 года. Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, состоялся 24 марта.
Последний обмен состоялся 16 февраля 2023 года. Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".