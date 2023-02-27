Буданов: Россия удерживает в плену около 40% гражданских, там все есть: куча женщин, детей, старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Это очень просто объясняется. Прежде всего 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на тот шаг, на который пошли, – отметил глава ГУР. – Но есть и другая, скажем так, сторона. Недостаточно широко известна. Около 40% удерживаемых в заложниках – гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому, в принципе, понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть".

Контекст:

За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,8 тыс. человек (последний обмен состоялся 16 февраля 2023 года).

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".