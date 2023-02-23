ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За год полномасштабной войны из плена РФ освобождены 1863 украинца – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последний обмен пленными состоялся 16 февраля 2023 года
Последний обмен пленными состоялся 16 февраля 2023 года
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

За год полномасштабного вторжения РФ в Украину из российского плена удалось освободить 1863 украинца. Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко на брифинге 23 февраля, пишет "Укринформ".

Он отметил, что первое освобождение состоялось 17 марта 2022 года.

Дехтяренко напомнил, что при СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполняет ряд задач – от учета пленных до непосредственной реализации мер по их освобождению, в частности путем обмена.

Контекст:

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России передали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен состоялся 16 февраля 2023 года, Украине удалось освободить 101 своего гражданина – 100 военнослужащих и одного гражданского.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, плен, пленные, война России против Украины, обмен пленными, Артем Дехтяренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Галина ГРИШИНА
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
Галина ГРИШИНА
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Галина ГРИШИНА
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (28717)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (26575)
3
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (15444)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (12349)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (9208)
6
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (6700)
7
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью (6645)
8
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5983)
 
 
 
 