За год полномасштабной войны из плена РФ освобождены 1863 украинца – СБУ

Он отметил, что первое освобождение состоялось 17 марта 2022 года.
Дехтяренко напомнил, что при СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполняет ряд задач – от учета пленных до непосредственной реализации мер по их освобождению, в частности путем обмена.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России передали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Последний обмен состоялся 16 февраля 2023 года, Украине удалось освободить 101 своего гражданина – 100 военнослужащих и одного гражданского.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".