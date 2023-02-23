За год полномасштабной войны из плена РФ освобождены 1863 украинца – СБУ

Он отметил, что первое освобождение состоялось 17 марта 2022 года.

Дехтяренко напомнил, что при СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполняет ряд задач – от учета пленных до непосредственной реализации мер по их освобождению, в частности путем обмена.