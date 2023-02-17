"Сразу отправляют на фронт". Омбудсмен Украины сообщил о двух оккупантах, во второй раз попавших в плен ВСУ после обмена

Оккупанты были в плену, их вернули в РФ, и они снова попали в плен, сообщил Лубинец Скриншот: Минобороны России / Telegram (иллюстративный)

Об этом 16 февраля в эфире национального телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, его цитирует ТСН.

"У нас зафиксированы двое военных российской армии, Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Они были в плену, их вернули, и они снова попали в плен, – сообщил Лубинец. – Это показатель того, что даже тех, кого они возвращают, сразу отправляют на фронт. Там безумное доукомплектование живой силой, и они всех пытаются сразу отправить на передовую".

По данным минобороны Великобритании, 97% российской армии находится в Украине.

В украинской разведке проинформировали в конце января, что против ВСУ воюет около 326 тыс. российских оккупантов.