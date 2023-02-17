"Сразу отправляют на фронт". Омбудсмен Украины сообщил о двух оккупантах, во второй раз попавших в плен ВСУ после обмена

Об этом 16 февраля в эфире национального телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, его цитирует ТСН.
"У нас зафиксированы двое военных российской армии, Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Они были в плену, их вернули, и они снова попали в плен, – сообщил Лубинец. – Это показатель того, что даже тех, кого они возвращают, сразу отправляют на фронт. Там безумное доукомплектование живой силой, и они всех пытаются сразу отправить на передовую".
По данным минобороны Великобритании, 97% российской армии находится в Украине.
В украинской разведке проинформировали в конце января, что против ВСУ воюет около 326 тыс. российских оккупантов.
Всего за время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных. Последний обмен состоялся 16 февраля 2023 года, Украине удалось освободить 101 своего гражданина – 100 военнослужащих и одного гражданского.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".