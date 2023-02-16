"С возвращением домой, герои!" Опубликованы фото и видео первых эмоций украинцев, вернувшихся из российского плена

Среди украинцев, которых сегодня вернули из плена, – 100 военнослужащих и один гражданский, первый заместитель мэра оккупированного РФ города Энергодар Запорожской области Иван Самойдюк.
46 военнослужащих, которые сегодня возвращаются из плена, – морпехи, 29 – пограничники, восемь – военнослужащие ВСУ, пять – бойцы территориальной обороны. Многие среди военнослужащих имеют ранения, рассказали в координационном штабе по вопросам военнопленных.
"Каждый из возвращенных наших граждан получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты", – добавил Лубинец.
Видео, на которых зафиксированы первые эмоции возвращающихся в Украину пленных, опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины.
Руководитель центрального представительства координационного штаба по вопросам военнопленных Юлия Приймак показала кадры, где один из военных, выйдя из автобуса, припал к земле. "С возвращением домой, герои!" – отметила она в подписи к видео.
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Координационный штаб показал фото этого защитника. Также фотографии вернувшихся опубликовали Лубинец и Госпогранслужба Украины.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".