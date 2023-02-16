ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С возвращением домой, герои!" Опубликованы фото и видео первых эмоций украинцев, вернувшихся из российского плена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Один из военных, вернувшись в Украину, припал к земле
Один из военных, вернувшись в Украину, припал к земле
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook

За время полномасштабной войны России против Украины из российского плена удалось освободить 1863 украинца, в том числе 101 – во время обмена пленными 16 февраля. Об этом проинформировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Среди украинцев, которых сегодня вернули из плена, – 100 военнослужащих и один гражданский, первый заместитель мэра оккупированного РФ города Энергодар Запорожской области Иван Самойдюк

46 военнослужащих, которые сегодня возвращаются из плена, – морпехи, 29 – пограничники, восемь – военнослужащие ВСУ, пять – бойцы территориальной обороны. Многие среди военнослужащих имеют ранения, рассказали в координационном штабе по вопросам военнопленных.

"Каждый из возвращенных наших граждан получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты", – добавил Лубинец. 

Видео, на которых зафиксированы первые эмоции возвращающихся в Украину пленных, опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1384419798991464/

Руководитель центрального представительства координационного штаба по вопросам военнопленных Юлия Приймак показала кадры, где один из военных, выйдя из автобуса, припал к земле. "С возвращением домой, герои!" – отметила она в подписи к видео. 

Координационный штаб показал фото этого защитника. Также фотографии вернувшихся опубликовали Лубинец и Госпогранслужба Украины.

Контекст:

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных. 

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госпогранслужба, пограничники, пленные, реабилитация, банковские карты, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, Энергодар, ранение, Дмитрий Лубинец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
Галина ГРИШИНА
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
Галина ГРИШИНА
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
В Украину прибыл Глисон звезда "Игры престолов". Фото
В Украину прибыл Глисон – звезда "Игры престолов". Фото
Галина ГРИШИНА
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Галина ГРИШИНА
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (74173)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (58122)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (43277)
4
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (35441)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (24860)
6
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21387)
7
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14396)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (10731)
 
 
 
 