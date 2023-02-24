Умер комбат "Азова", переживший плен и теракт оккупантов в Оленовке

"Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня", — написал племянник Мудрака, добавив, что тот не хотел, чтобы его смерть стала "праздником слез".
Официально о причине смерти комбата не сообщалось. Супруга командира "Азова", руководитель "Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко написала в сторис Instagram, что у Мудрака остановилось сердце в результате пыток, пережитых в российском плену.
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По информации hromadske, Мудрак воевал за Украину с 2014 года. Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году он защищал Мариуполь и "Азовсталь". В мае попал в плен, где ему удалось пережить российский теракт в колонии в Оленовке, в которой Мудрак находился вместе с другими защитниками Мариуполя.
В августе 2022 года журналист и писатель Станислав Асеев в Twitter публиковал фото, на которых видно, как на внешность Мудрака повлияло пребывание в российском плену.
Commander of the 1st battalion of the regiment "AZOV" Oleg Vasilyevich Mudrak.— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) August 30, 2022
One hundred days of captivity. pic.twitter.com/I0q2suoZ8u
Из российского плена Мудрак был освобожден 21 сентября в результате самого масштабного с начала войны обмена. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными тогда опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Мудрак в нем фигурирует под номером 114.
29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.
В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов.