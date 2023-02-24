Умер комбат "Азова", переживший плен и теракт оккупантов в Оленовке

"Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня", — написал племянник Мудрака, добавив, что тот не хотел, чтобы его смерть стала "праздником слез".

Официально о причине смерти комбата не сообщалось. Супруга командира "Азова", руководитель "Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко написала в сторис Instagram, что у Мудрака остановилось сердце в результате пыток, пережитых в российском плену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Muay Thai Coach Danya (@_mudrak.d_)

По информации hromadske, Мудрак воевал за Украину с 2014 года. Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году он защищал Мариуполь и "Азовсталь". В мае попал в плен, где ему удалось пережить российский теракт в колонии в Оленовке, в которой Мудрак находился вместе с другими защитниками Мариуполя.

В августе 2022 года журналист и писатель Станислав Асеев в Twitter публиковал фото, на которых видно, как на внешность Мудрака повлияло пребывание в российском плену.

Commander of the 1st battalion of the regiment "AZOV" Oleg Vasilyevich Mudrak.

One hundred days of captivity. pic.twitter.com/I0q2suoZ8u — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) August 30, 2022

Из российского плена Мудрак был освобожден 21 сентября в результате самого масштабного с начала войны обмена. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными тогда опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Мудрак в нем фигурирует под номером 114.