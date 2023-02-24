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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Умер комбат "Азова", переживший плен и теракт оккупантов в Оленовке

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Ушел из жизни комбат "Азова" Олег Мудрак с позывным Сухарь
Ушел из жизни комбат "Азова" Олег Мудрак с позывным Сухарь
Фото: Muay Thai Coach Danya / Instagram

Умер командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак, который участвовал в обороне "Азовстали" в Мариуполе и несколько месяцев провел в российском плену. О смерти Мудрака сообщил 22 февраля в Telegram его племянник Даниил.Мудрак.

"Он горел этой жизнью, наслаждался и зажигал сердца всех людей вокруг. Он сделал все возможное, чтобы я стал таким, какой я являюсь. Поэтому он никогда не исчезнет из моей головы и сердца. Я хочу быть мужчиной достойным Олега, чтобы он смотрел на меня с Вальгаллы и чувствовал только гордость за меня", — написал племянник Мудрака, добавив, что тот не хотел, чтобы его смерть стала "праздником слез".

Официально о причине смерти комбата не сообщалось. Супруга командира "Азова", руководитель "Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко написала в сторис Instagram, что у Мудрака остановилось сердце в результате пыток, пережитых в российском плену.

По информации hromadske, Мудрак воевал за Украину с 2014 года. Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году он защищал Мариуполь и "Азовсталь". В мае попал в плен, где ему удалось пережить российский теракт в колонии в Оленовке, в которой Мудрак находился вместе с другими защитниками Мариуполя.

В августе 2022 года журналист и писатель Станислав Асеев в Twitter публиковал фото, на которых видно, как на внешность Мудрака повлияло пребывание в российском плену. 

Из российского плена Мудрак был освобожден 21 сентября в результате самого масштабного с начала войны обмена. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными тогда опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. Мудрак в нем фигурирует под номером 114.

Контекст:

29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцы. России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов.

Теги: Россия, Украина, смерть, Мариуполь, некролог, полк Азов, Азовсталь, пленные, Оленовка, ВСУ, Оборона Мариуполя, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, обмен пленными, Станислав Асеев
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