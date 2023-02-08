На войне с Россией погиб молодой украинский ученый-биолог. С апреля он считался пропавшим без вести

"Сегодня стало известно, что Бижан погиб. Смелый, жизнерадостный, молодой. Председатель совета молодых ученых, научный сотрудник, защитник, парень, сын. Соболезнования родным и коллегам. Это невосполнимая потеря для всего коллектива и близких. Покойся с миром", – говорится в некрологе института.

Шаропов был активным участником Революции достоинства, а в начале войны России против Украины в 2014–2015 годах защищал Украину с оружием в руках в составе батальона "Айдар", пишет NV.ua.

В феврале 2022 года ученый ушел на войну – защищать Украину. С апреля 2022 года Шаропов считался пропавшим без вести. Его смерть была подтверждена в результате ДНК-исследований.

"Бижана больше нет с нами. Его не было еще с апреля, а в октябре надежды почти не осталось, однако мы надеялись до конца. Он защищал Украину еще в 2014 году, а после российского вторжения в феврале 2022 года снова взял оружие в руки. Война съела его в числе сотен других, не будет покоя, пока не отплатим за всех", – написали в Facebook сотрудники общественной организации Unia Scientifica.