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На войне с Россией погиб молодой украинский ученый-биолог. С апреля он считался пропавшим без вести

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На войне с Россией погиб молодой украинский ученый-биолог. С апреля он считался пропавшим без вести

Фото: Михайлина Скорик-Шкарівська / Facebook

В боях за Украину погиб молодой украинский биолог и военный Бижан Шаропов. гибель коллеги подтвердил в Facebook Институт физиологии имени А.А. Богомольца Национальной академии наук Украины, где работал Шаропов.

"Сегодня стало известно, что Бижан погиб. Смелый, жизнерадостный, молодой. Председатель совета молодых ученых, научный сотрудник, защитник, парень, сын. Соболезнования родным и коллегам. Это невосполнимая потеря для всего коллектива и близких. Покойся с миром", – говорится в некрологе института.

https://www.facebook.com/biph.kyiv/posts/pfbid05sBq74hTZxbnsPJHyHtYo572pwnnPwXUaiMwkHok834k2TUMRRNuFGntMf4mfaYGl

Шаропов был активным участником Революции достоинства, а в начале войны России против Украины в 2014–2015 годах защищал Украину с оружием в руках в составе батальона "Айдар", пишет NV.ua.

В феврале 2022 года ученый ушел на войну – защищать Украину. С апреля 2022 года Шаропов считался пропавшим без вести. Его смерть была подтверждена в результате ДНК-исследований.

"Бижана больше нет с нами. Его не было еще с апреля, а в октябре надежды почти не осталось, однако мы надеялись до конца. Он защищал Украину еще в 2014 году, а после российского вторжения в феврале 2022 года снова взял оружие в руки. Война съела его в числе сотен других, не будет покоя, пока не отплатим за всех", – написали в Facebook сотрудники общественной организации Unia Scientifica.

https://www.facebook.com/UniaScientifica/posts/pfbid02AhxwPfam8mqx4mLpG7i4bGDhyyMZLoA5kB1DiQQCkDwBPknWJNJQ47Z34A3YW4cRl

Теги: Россия, Украина, смерть, оккупация, некролог, ученые, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, потери
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