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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фронте погиб "найпотужніший вівчар" Михаил, который стал героем соцсетей в 2015 году

 
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Кознюк погиб в возрасте 26 лет
Кознюк погиб в возрасте 26 лет
Фото: Верховинська селищна рада / Facebook

На фронте погиб житель села Буковец Верховинского района Ивано-Франковской области Михаил Кознюк. Об этом в Facebook сообщили Верховинский поселковый совет и Буковецкая гимназия.

"Погиб в российско-украинской войне наш земляк, овцевод, выпускник–2012 нашей гимназии и просто хороший человек Михаил Иванович Кознюк. Оборвалась жизнь молодого, энергичного, исполненного сил и мечтаний на будущее – защитника Украины. Несмотря на свой молодой возраст, у него были золотые руки и сердце, он был трудолюбивым и мужественным, настоящим патриотом", – говорится в некрологе, опубликованном на странице гимназии. 

https://www.facebook.com/100082406687880/videos/1255962038329384/

Кознюк родился в 1996 году, он был контрактником (пошел служить в конце 2021-го), погиб 12 февраля во время артобстрела на донецком направлении, сообщили в поселковом совете.

https://www.facebook.com/verkhovyna.selushna.rada/posts/pfbid0X2Ekrb5HJPyqrRf6miZMdm9q2wAzhGVabXQtr2JCtBh9Zm7WB6NzRjpuR1TTEkq8l

Также о гибели военнослужащего сообщил военный капелан Иоан Турчинский. Он опубликовал фото Кознюка и отметил, что тот был "найпотужнішиим вівчарем". 

https://www.facebook.com/ierei.ioan/posts/pfbid0dsmCGJJvZtynoer66gDJaeHXdfnkiGn2o4CFdQEDN8xdV2csdsxbMXcxbHLKsTCEl

В 2015 году вирусным стал сюжет "5 канала" с Кознюком, где он на местном диалекте рассказывал, что не каждый сможет быть овцеводом. 

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Видео собрало к данному моменту боле 1,1 млн просмотров.

Выпуская вторую часть интервью с ним "5 канал" отметил, что герой сюжета – "новая звезда Карпат".

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: некролог, Ивано-Франковская область, видео, соцсети, война России против Украины, погибшие
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