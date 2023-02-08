В возрасте 46 лет умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины

"Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Радченко", – сказано в сообщении.

Ранее о смерти Радченко со ссылкой на экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко сообщал спортивный портал Fanday.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Контекст:

Радченко начал карьеру в Мариуполе.. Выступал за "Динамо", "Закарпатье", "Днепр", "Кривбасс" и "Волынь". Лучшие отрезки своей карьеры провел в "Динамо" (стал чемпионом Украины в сезоне 1997/98, тогда же выиграл Кубок Украины) и "Днепре" (125 матчей, два гола). Защитник завершил карьеру в 2009 году, после этого работал детским тренером в спортшколе "Динамо".

С 2002 по 2005 год выступал за сборную Украины, всего сыграл 17 матчей.