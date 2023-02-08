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В возрасте 46 лет умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины

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Радченко скончался на 47-м году жизни
Радченко скончался на 47-м году жизни
fcdnipro.ua

Бывший игрок сборной Украины по футболу, чемпион Украины в составе киевского "Динамо" Александр Радченко скончался в возрасте 46 лет, сообщает 7 февраля официальный сайт столичного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Радченко", – сказано в сообщении.

Ранее о смерти Радченко со ссылкой на экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко сообщал спортивный портал Fanday.

О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Контекст:

Радченко начал карьеру в Мариуполе.. Выступал за "Динамо", "Закарпатье", "Днепр", "Кривбасс" и "Волынь". Лучшие отрезки своей карьеры провел в "Динамо" (стал чемпионом Украины в сезоне 1997/98, тогда же выиграл Кубок Украины) и "Днепре" (125 матчей, два гола). Защитник завершил карьеру в 2009 году, после этого работал детским тренером в спортшколе "Динамо".

С 2002 по 2005 год выступал за сборную Украины, всего сыграл 17 матчей.

Теги: футбол, спорт, Закарпатье, смерть, Динамо Киев, сборная Украины, Днепр, некролог, Кубок Украины, карьера, Волынь, футболист, спортсмены, тренер
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