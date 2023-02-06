"Вместе с ним ушла частичка Львова". Садовый сообщил о внезапной смерти одного из самых известных львовских экскурсоводов

"Вместе с ним ушла частица Львова, частица нашей истории. Я не знаю, кто лучше Петра сможет ее пересказать", – написал в некрологе Садовый.

Радковец умер на 59-м году жизни, причину смерти семья не разглашает. Смерть одного из самых узнаваемых львовских экскурсоводов подтвердила в Facebook его дочь Катерина Радковец.

"Всегда справедливый, с чувством юмора и настоящий фанат Львова. Даже в трудные времена покупал старые фотографии и изучал историю. Папа всегда говорил, что он профессиональный львовянин и батяр (батяры – чисто львовская субкультура ХІХ–ХХ веков, гуляки, весельчаки и эксцентричные авантюристы со своим неповторимым стилем. – "ГОРДОН")", – написала она.

На странице Радковца в Facebook сообщается, что он будет похоронен 7 февраля на Лычаковском кладбище во Львове, похороны начнутся во вторник, 7 февраля, в 14.00, возле храма Пресвятой Троицы (УГКЦ).

В октябре 2021 года также в возрасте 59 лет умер старший из трех львовских братьев-краеведов Василий Радковец, также известный экскурсовод и батяр, о чем сообщал в Facebook Иван Радковец.