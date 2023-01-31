Умер легендарный хоккеист, звезда НХЛ Бобби Халл

Халл выступал в НХЛ за "Чикаго" с 1957-го по 1972 год. В 1961 году вместе с командой завоевал кубок Стэнли.

В 1983 году "Чикаго" вывел из обращения его девятый номер. Халл до сих пор является лучшим снайпером в истории команды с 604 шайбами в 1036 матчах, писала Tribuna.com.

В 1974 году Халл участвовал в суперсерии между сборными СССР и Канады. Хоккеист 12 раз вызывался на матчи звезд НХЛ с 1960-го по 1972 год.

В 1983 году его сделали членом Зала хоккейной славы, а спустя пять лет – Зала спортивной славы Канады. В 2017 году Халл был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.