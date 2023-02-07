Умер израильский ученый, чей алгоритм стал основой для создания PDF, MP3, GIF и ZIP

Благодаря алгоритму Лемпеля (в центре) появилась возможность сжатия графических и аудиоданных, благодаря чему были разработаны современные форматы файлов для таких данных Фото: technion.ac.il

В некрологе сообщается, что профессор Лемпель был одним из авторов алгоритма Лемпеля – Зива.

"Он [алгоритм] произвел революцию в области сжатия данных и считается одним из самых важных технологических прорывов, достигнутых израильскими исследователями", – отметили в Технионе.

Лемпель родился в Польше в 1939 году. В 1956 году он начал учебу в Технионе и через восемь лет защитил докторскую, преподавал электротехнику и информатику, а также был деканом факультета компьютерных наук.

В 1977 году он совместно с коллегой по Техниону, профессором Якобом Зивом опубликовал первую версию алгоритма Лемпеля – Зива, а в 1979 году – вторую версию.

На основе этого алгоритма впоследствии были изобретены современные форматы сжатия файлов – TIFF, PNG, ZIP, GIF, PDF и MP3, уточняют в институте.

"Алгоритм Лемпеля – Зива внес в мир беспрецедентную технологию, позволяющую быстро и без потерь передавать данные. Профессор Лемпель стал примером сочетания глубокой фундаментальной науки и превосходных прикладных исследований", – рассказал профессор Ури Сиван, президент Техниона, назвав Лемпеля "одним из величайших исследователей", работавших в Технионе за его вековую историю.