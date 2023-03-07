Украина вернула из российского плена еще 130 человек, большинство – тяжелораненые – Ермак

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, Госспецслужба транспорта. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с донецкого направления. Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения", – проинформировал он.

Также Ермак опубликовал фото и видео с освобожденными из плена украинцами.

Самому младшему среди освобожденных из плена 21 год, самому старшему – 64, сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.