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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула из российского плена еще 130 человек, большинство – тяжелораненые – Ермак

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Многие среди освобожденных сегодня из плена имеют тяжелые ранения, сообщил Ермак
Многие среди освобожденных сегодня из плена имеют тяжелые ранения, сообщил Ермак
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украина смогла вернуть из российского плена 130 человек. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram 7 марта.

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, Госспецслужба транспорта. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с донецкого направления. Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения", – проинформировал он. 

Также Ермак опубликовал фото и видео с освобожденными из плена украинцами. 

Самому младшему среди освобожденных из плена 21 год, самому старшему – 64, сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. 


Контекст:

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, состоялся 24 марта, последний – 16 февраля 2023 года. Всего за время полномасштабной войны из плена РФ Украина вернула 1863 человека, состоялось 38 обменов

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, пограничники, раненые, Азовсталь, Соледар, пленные, Бахмут, обмен пленными, ранение, Андрей Ермак
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