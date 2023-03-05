ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак показал, что осталось от Марьинки после обстрелов оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак показал, что осталось от Марьинки после обстрелов оккупантов

Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Telegram 5 марта фотографию, на которой с воздуха сняты руины Марьинки Донецкой области.

На снимке все дома разрушены практически до основания. Города больше нет, отметил Ермак.

"Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства?", – написал он.

Ермак перечислил, какие меры считает необходимыми по отношению к России за ее военные преступления.

"Суд. Санкционная удавка. Военное уничтожение в поле боя. Изоляция. Справедлив пересмотр русской истории, включая времена Второй мировой. Репарация. Демилитаризация. Крах режима", – написал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап  войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Из Марьинки по состоянию на 3 ноября было эвакуировано 100% гражданского населения, сообщали в областном управлении Нацполиции

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Марьинка, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
Галина ГРИШИНА
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
Галина ГРИШИНА
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (370696)
2
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (66377)
3
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (49406)
4
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул" (36685)
5
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (29292)
6
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе (27480)
7
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы (24764)
8
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах (22846)
 
 
 
 