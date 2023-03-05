Ермак показал, что осталось от Марьинки после обстрелов оккупантов

На снимке все дома разрушены практически до основания. Города больше нет, отметил Ермак.
"Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства?", – написал он.
Ермак перечислил, какие меры считает необходимыми по отношению к России за ее военные преступления.
"Суд. Санкционная удавка. Военное уничтожение в поле боя. Изоляция. Справедлив пересмотр русской истории, включая времена Второй мировой. Репарация. Демилитаризация. Крах режима", – написал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Из Марьинки по состоянию на 3 ноября было эвакуировано 100% гражданского населения, сообщали в областном управлении Нацполиции