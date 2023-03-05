Ермак показал, что осталось от Марьинки после обстрелов оккупантов

На снимке все дома разрушены практически до основания. Города больше нет, отметил Ермак.

"Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства?", – написал он.

Ермак перечислил, какие меры считает необходимыми по отношению к России за ее военные преступления.

"Суд. Санкционная удавка. Военное уничтожение в поле боя. Изоляция. Справедлив пересмотр русской истории, включая времена Второй мировой. Репарация. Демилитаризация. Крах режима", – написал он.