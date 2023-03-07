Клименко о возвращении украинцев из плена: "Об этом после войны будут написаны книги"

"Сначала эти люди принимают душ – вы не можете представить, как они хотят это сделать. Затем они обедают или ужинают – в зависимости от времени обмена – и после этого мы их сразу же везем в наши медицинские учреждения, осматриваем, проводим все необходимые анализы. Мы их лечим, делаем сделки тем, кому это необходимо. И конечно, что после соответствующего лечения, когда разрешают медики, мы отправляем этих лиц на реабилитацию", – сказал он.

Часть освобожденных направляется по необходимости на лечение за границу, например, если кому-то нужно протезирование, рассказал Клименко. При этом, по его словам, в Украине также работают иностранные специалисты, которые успешно лечат раненых.

По словам министра, большинство после восстановления возвращаются в ряды МВД.

"Азовцы, полицейские – все в строю, все служат и выполняют свои функции. Кто даже вернулся в зону боевых действий, а кто уже в тыловой зоне обеспечивает порядок на территории Украины. Большинство из них хотят и возвращаются в строй, потому что желают служить. После реабилитации эти героические люди, как правило, хотят вернуться к нормальной жизни. И для них нормальная жизнь – это когда в коллективе с побратимами, с которыми они проходили многолетнюю службу в том или ином подразделении", – рассказал Клименко.

Он подчеркнул, что одна из задач власти – сделать все, чтобы вернуть на родину всех украинцев, которые защищали ее территорию.

"Думаю, что об этом после войны будут написаны книги, чтобы рассказать, какая это творческая, разносторонняя, многофункциональная работа", – сказал он.