Все три версии крушения вертолета МВД в Броварах остаются рабочими – Клименко

Служба безопасности Украины сообщала, что расследует такие версии произошедшего, как нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.

Клименко отметил, что в настоящее время продолжается проверка всех вертолетов, находящихся в подчинении Министерства внутренних дел, в первую очередь Airbus и, в частности, модели Airbus 225.

"Это касается всех звеньев их использования – от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей", – сказал он.