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ПРОИСШЕСТВИЯ

Все три версии крушения вертолета МВД в Броварах остаются рабочими – Клименко

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Глава МВД прокомментировал ход следствия по авиакатастрофе
Глава МВД прокомментировал ход следствия по авиакатастрофе
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Следствие продолжает рассматривать все три основные версии авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу", опубликованном 7 марта.

Служба безопасности Украины сообщала, что расследует такие версии произошедшего, как нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.

Клименко отметил, что в настоящее время продолжается проверка всех вертолетов, находящихся в подчинении Министерства внутренних дел, в первую очередь Airbus и, в частности, модели Airbus 225.

"Это касается всех звеньев их использования – от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей", – сказал он.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар

Вертолет принадлежал Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, все люди на борту погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие совместно ведут Нацполиция, СБУ и Государственное бюро расследований. 

Клименко в интервью "Суспільному", опубликованном 23 февраля, предположил, что расследование будет завершено "через месяц-полтора".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: МВД, СБУ, авиакатастрофа, вертолет, Бровары, расследование, Игорь Клименко, крушение вертолета в Броварах
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