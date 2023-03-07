Все три версии крушения вертолета МВД в Броварах остаются рабочими – Клименко

Служба безопасности Украины сообщала, что расследует такие версии произошедшего, как нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
Клименко отметил, что в настоящее время продолжается проверка всех вертолетов, находящихся в подчинении Министерства внутренних дел, в первую очередь Airbus и, в частности, модели Airbus 225.
"Это касается всех звеньев их использования – от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей", – сказал он.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, все люди на борту погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.
Всего, по данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие совместно ведут Нацполиция, СБУ и Государственное бюро расследований.
Клименко в интервью "Суспільному", опубликованном 23 февраля, предположил, что расследование будет завершено "через месяц-полтора".