Клименко рассказал, когда закончится расследование крушения вертолета в Броварах

"Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора. Как только будут закончены все экспертизы – и которые мы проводили, и экспертизы с нашими коллегами из Франции из Airbus, – как только будут закончены все расследования, будет общая картина, которую прокуроры и представители ДБР и СБУ, также ведущие это расследование, смогут донести до широкой публики", – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос об ориентировочных сроках завершения расследования, Клименко ответил: "Я думаю месяц, полтора. Где-то так".