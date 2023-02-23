Клименко рассказал, когда закончится расследование крушения вертолета в Броварах

"Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора. Как только будут закончены все экспертизы – и которые мы проводили, и экспертизы с нашими коллегами из Франции из Airbus, – как только будут закончены все расследования, будет общая картина, которую прокуроры и представители ДБР и СБУ, также ведущие это расследование, смогут донести до широкой публики", – сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос об ориентировочных сроках завершения расследования, Клименко ответил: "Я думаю месяц, полтора. Где-то так".
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.