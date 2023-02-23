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ПРОИСШЕСТВИЯ

Клименко рассказал, когда закончится расследование крушения вертолета в Броварах

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Клименко прокомментировал ход расследования авиакатастрофы в Броварах
Клименко прокомментировал ход расследования авиакатастрофы в Броварах
Фото: npu.gov.ua

Расследование по авиакатастрофе в Броварах, в котором погибло руководство Министерства внутренних дел 18 января, будет завершено за месяц-полтора. Такую оценку дал глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Суспільному", опубликованном 23 февраля.

"Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора. Как только будут закончены все экспертизы – и которые мы проводили, и экспертизы с нашими коллегами из Франции из Airbus, – как только будут закончены все расследования, будет общая картина, которую прокуроры и представители ДБР и СБУ, также ведущие это расследование, смогут донести до широкой публики", – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос об ориентировочных сроках завершения расследования, Клименко ответил: "Я думаю месяц, полтора. Где-то так".

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: МВД, авиакатастрофа, Бровары, Игорь Клименко
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