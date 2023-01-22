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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Броварах простились с пятилетней Миланой и ее мамой, которые погибли из-за падения вертолета ГСЧС

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Прощание состоялось в Броварах
Прощание состоялось в Броварах
Фото: Трибуна - Бровари / Facebook

В Броварах Киевской области 21 января простились с пятилетней Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой. Они погибли во время падения вертолета ГСЧС возле детского садика. Об этом сообщила "Трибуна Бровары", подробности о трагедии рассказывают "Факты".

В день катастрофы супруг Елены Александр отвез ее с дочерью в детский сад и ждал женщину в автомобиле. Елена и Милана успели только зайти внутрь, как упал вертолет.

"Казалось, что его крик было слышно на несколько километров. Ни секунды мы не оставляли надежды, что мама и дочь выживут. До 12.00 объездили все больницы, надеясь, что они где-то в ожоговом центре. Но в списке пострадавших их не было. Когда же узнали, что городской голова пригласил Александра в морг, внутри все похолодело. Выяснилось, что Елена и Милана сгорели заживо", – рассказала журналистам руководитель логистической компании, где работала Елена, Юлия Смиловец.

Александр сумел узнать дочь только по сережкам. Тело Елены было сильно повреждено, для его опознания мужчина вместе с 13-летней дочерью Евой сдавали тест ДНК.

Проститься с погибшими мамой и дочкой пришли сотни броварчан, а также городской голова Игорь Сапожко. Их похоронят 22 января в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

https://www.facebook.com/brovary.net.ua/posts/pfbid02zax4LhGfQXyDBvZk2YPSFyY9ikwVUUFdtUC52UBEPjCMH7WBn7npWQoZuLVJgLAGl

Прощание с Миланой и Еленой состоялось в тот же день, что и прощание с руководством и сотрудниками Министерства внутренних дел, которые были в упавшем вертолете.

Также 21 января в Нежине Черниговской области простились с экипажем вертолета, сотрудникам ГСЧС – инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом Константином Коваленко и бортовым механиком Иваном Касьяновым. 

https://www.facebook.com/AVIA.DSNS.GOV.UA/posts/pfbid0Ua9DLdLNTyrQiRYwmkXBYUvzntdBjGgv5FKmwft75VjdT2KJ3DRymRjVBnj9ct18l

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, Украина, ГСЧС, авиакатастрофа, ДНК, авиация, катастрофа, вертолет, крушение, похороны, Бровары, Нежин, детский сад, прощание, Игорь Сапожко
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