Кабмин отложил отчет следственной комисси о причинах авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

Указ вносит изменения в решение Кабмина от 20 января, которым была создана правительственная комиссия, включающая руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, министерств здравоохранения и инфраструктуры, а также силовых органов.
Комиссия должна была отчитаться о результатах следствия до 18 февраля, в решении об изменениях Кабмин заменил дату "18 февраля" на "31 марта".
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.