Кабмин отложил отчет следственной комисси о причинах авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

Вертолет с руководством МВД Украины на борту упал 18 января в Броварах на территории жилого микрорайона Фото: ЕРА

Указ вносит изменения в решение Кабмина от 20 января, которым была создана правительственная комиссия, включающая руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, министерств здравоохранения и инфраструктуры, а также силовых органов.

Комиссия должна была отчитаться о результатах следствия до 18 февраля, в решении об изменениях Кабмин заменил дату "18 февраля" на "31 марта".