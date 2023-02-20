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Кабмин отложил отчет следственной комисси о причинах авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

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Вертолет с руководством МВД Украины на борту упал 18 января в Броварах на территории жилого микрорайона
Вертолет с руководством МВД Украины на борту упал 18 января в Броварах на территории жилого микрорайона
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины перенес на полтора месяца отчет по результатам расследования гибели руководства Министерства внутренних дел Украины в катастрофе вертолета в Броварах Киевской области. Об этом говорится в указе КМУ от 17 февраля 2023 № 157-р, опубликованном на сайте правительства.

Указ вносит изменения в решение Кабмина от 20 января, которым была создана правительственная комиссия, включающая руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, министерств здравоохранения и инфраструктуры, а также силовых органов. 

Комиссия должна была отчитаться о результатах следствия до 18 февраля, в решении об изменениях Кабмин заменил дату "18 февраля"  на "31 марта".

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибло 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: МВД, Украина, расследование, временная следственная комиссия, Кабмин, крушение вертолета в Броварах
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