Шестерых пострадавших в авиакатастрофе в Броварах отправили в Австрию – Минздрав

Пострадавших отправили в ожоговые центры в Австрии, отметили в Минздраве Украины Фото: moz.gov.ua

"Шесть пострадавших в результате авиакрушения в Броварах отправили на лечение в Австрию", – говорится в сообщении.

Минздрав отметил, что "обеспечить транспортировку пациентов спецсамолетом и последующее их лечение" согласились три ожоговых центра университетских клиник Австрии.

"Дети и родители трех пострадавших семей были эвакуированы вчера и сегодня в Австрию. На следующей неделе будет эвакуирована еще одна пострадавшая с семьей в Швейцарию", – объяснили в ведомстве.