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Шестерых пострадавших в авиакатастрофе в Броварах отправили в Австрию – Минздрав

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Пострадавших отправили в ожоговые центры в Австрии, отметили в Минздраве Украины
Пострадавших отправили в ожоговые центры в Австрии, отметили в Минздраве Украины
Фото: moz.gov.ua

На лечение в Австрию отправили пострадавших в результате крушения вертолета в Броварах Киевской области, проинформировало 22 января в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

"Шесть пострадавших в результате авиакрушения в Броварах отправили на лечение в Австрию", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid0rFUj1BEkdErwiZs6DRYYduDSbKu4yv9XuSkwHJhWZEVJtxiFDnZWzjoof7nH8nqml

Минздрав отметил, что "обеспечить транспортировку пациентов спецсамолетом и последующее их лечение" согласились три ожоговых центра университетских клиник Австрии.

"Дети и родители трех пострадавших семей были эвакуированы вчера и сегодня в Австрию. На следующей неделе будет эвакуирована еще одна пострадавшая с семьей в Швейцарию", – объяснили в ведомстве.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, возник пожар.

Все люди на борту вертолета, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.

По уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, Австрия, авиакатастрофа, вертолет, крушение, Бровары, лечение, пострадавшие, Минздрав, ребенок, здравоохранение, родители
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