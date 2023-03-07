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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Клименко рассказал о количестве заявок в "Гвардию наступления" и назвал минимальную зарплату добровольцев

Глава МВД рассказал, сколько людей хотят вступить в "Гвардию наступления"
Глава МВД рассказал, сколько людей хотят вступить в "Гвардию наступления"
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Министерство внутренних дел не будет обнародовать списки бойцов "Гвардии наступления", в которую идет набор. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу", опубликованном 7 марта.

Он сообщил, что сейчас зарегистрировано более 23 тыс. заявок от кандидатов в добровольцы. В основном это подготовленные люди, которые уже имеют боевой опыт и умеют действовать в составе военных подразделений, сказал Клименко.

"Мы увидели, что есть очень много людей – и мужчин, и, кстати, женщин, которые захотели присоединиться к "Гвардии наступления" на разных позициях. Не только в разведке – пришли медики, водители, ремонтники, техники и так далее", – сообщил министр.

По его словам, около 5% всех заявок поступило от женщин.

"Весь личный состав, прежде всего – разведка, штурмовые подразделения – это люди, которые во время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широким массам", – заявил он.

Клименко заверил, что каждую бригаду "Гвардии наступления" будут стремиться вооружить должным образом, прежде всего западной техникой и вооружением.

Минимальная зарплата добровольцев в месте постоянной дислокации сейчас на уровне от 25 тыс. грн, далее она будет определяться районом пребывания человека и ведением боевых действий, добавил министр.

Контекст:

Клименко 2 февраля рассказал, что Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". Основу этих бригад будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

Чтобы вступить в "Гвардию наступления", нужно заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: МВД, военные, добровольцы, война России против Украины, Игорь Клименко
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