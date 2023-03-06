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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Клименко рассказал, как МВД будет работать в Крыму и на Донбассе после деоккупации этих регионов

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ОРДЛО и Крым ждет полная перезагрузка глава МВД
ОРДЛО и Крым ждет полная перезагрузка – глава МВД
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Украинские правоохранители уже разработали методику восстановления законности в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму, когда они будут освобождены от России. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил 6 марта в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, подразделения МВД понимают алгоритм предстоящей работы.

"У нас есть расчеты и личного состава, и персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны, и с другими министерствами", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что это будет комплексная, тяжелая и рутинная работа, рассчитанная на много лет вперед. Она включает полную перезагрузку всех государственных структур: от дошкольного образования и восстановления украинской программы в школах до местного самоуправления и правоохранительного блока. Отдельно Клименко упомянул работу с коллаборантами.

"То есть полностью обновление и установление государственной власти на временно оккупированных территориях нашей страны", – добавил глава МВД.

Контекст:24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

28 февраля 2023 года он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.

Теги: МВД, Крым, Луганская область, Донецкая область, оккупация, война России против Украины, ОРДЛО, Игорь Клименко, деоккупация
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