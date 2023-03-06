Клименко рассказал, как МВД будет работать в Крыму и на Донбассе после деоккупации этих регионов

По его словам, подразделения МВД понимают алгоритм предстоящей работы.
"У нас есть расчеты и личного состава, и персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны, и с другими министерствами", – сказал Клименко.
Он подчеркнул, что это будет комплексная, тяжелая и рутинная работа, рассчитанная на много лет вперед. Она включает полную перезагрузку всех государственных структур: от дошкольного образования и восстановления украинской программы в школах до местного самоуправления и правоохранительного блока. Отдельно Клименко упомянул работу с коллаборантами.
"То есть полностью обновление и установление государственной власти на временно оккупированных территориях нашей страны", – добавил глава МВД.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
28 февраля 2023 года он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.