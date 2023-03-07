После деоккупации Крыма Севастополь может потерять специальный статус – прокурор АРК

"Сейчас прокуратура Крыма выполняет функции и прокуратуры Севастополя, потому что это город со специальным статусом. Но после победы Севастополь может потерять этот статус из-за отсутствия там Черноморского флота [РФ]", – сказал он.
Прокурор АРК отметил, что на деоккупированном полуострове украинской власти понадобится шесть окружных прокуратур, одна из которых будет в Севастополе.
"Мы видим, что примерно 500 прокуроров и шесть окружных прокуратур нам нужны для организации работы в Крыму, пять из них уже созданы, хотя пока только де-юре", – объяснил Поночовный.
По его словам, сейчас идет разработка законодательства, которое будет применяться для деоккупированного Крыма.
"Сейчас основная задача для Украины – подготовить нормативную базу для того, чтобы возобновление работы в Крыму было максимально быстрым и эффективным", – подчеркнул Поночовный.
Севастополь является в Украине городом прямого подчинения, как и Киев.
Россия оккупировала Крымский полуостров после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.