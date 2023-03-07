После деоккупации Крыма Севастополь может потерять специальный статус – прокурор АРК

"Сейчас прокуратура Крыма выполняет функции и прокуратуры Севастополя, потому что это город со специальным статусом. Но после победы Севастополь может потерять этот статус из-за отсутствия там Черноморского флота [РФ]", – сказал он.

Прокурор АРК отметил, что на деоккупированном полуострове украинской власти понадобится шесть окружных прокуратур, одна из которых будет в Севастополе.

"Мы видим, что примерно 500 прокуроров и шесть окружных прокуратур нам нужны для организации работы в Крыму, пять из них уже созданы, хотя пока только де-юре", – объяснил Поночовный.

По его словам, сейчас идет разработка законодательства, которое будет применяться для деоккупированного Крыма.

"Сейчас основная задача для Украины – подготовить нормативную базу для того, чтобы возобновление работы в Крыму было максимально быстрым и эффективным", – подчеркнул Поночовный.

Севастополь является в Украине городом прямого подчинения, как и Киев.