В Херсонской области за сутки один человек ранен из-за российских обстрелов, один – подняв найденный боеприпас

"По мирным населенным пунктам области выпустили почти 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", – говорится в сообщении.

В Херсоне враг четырежды атаковал жилые кварталы. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома.

"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек получил ранения", – уточнили в ОВА.

Кроме того, вечером 7 марта в районе села Трифоновка сдетонировал российский боеприпас, сообщили в администрации.

"Несмотря на элементарные правила безопасности, 41-летний местный житель поднял найденный в поле боеприпас. В результате взрыва мужчина получил ранение руки. Его госпитализировали", – сказано в сообщении.

В ОВА напомнили о запрете передвигаться по территориям, не обследованным взрывотехниками, и необходимости сообщать в ГСЧС или полицию о нахождении подозрительных предметов.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

На захваченных территориях Херсонской области, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.