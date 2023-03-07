Оккупанты 65 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, ранены четыре мирных жителя – ОВА

Противник использовал минометы, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и беспилотники. Всего за сутки захватчики выпустили по территории области около 360 снарядов.

"Враг трижды атаковал жилые кварталы Херсона. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома", – отметили в ОВА.

За прошедшие сутки в результате атак со стороны российских оккупантов ранения получили четыре мирных жителя.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.