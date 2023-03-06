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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Казацкое в Херсонской области, ранена женщина – ОВА

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Россияне ежедневно атакуют освобожденные населенные пункты Херсонской области
Россияне ежедневно атакуют освобожденные населенные пункты Херсонской области
Фото: hr.npu.gov.ua (архив)

Жительница поселка городского типа Казацкое Новокаховской общины Херсонской области получила ранение в результате российского обстрела утром 6 марта. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Оккупанты стреляли по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов. Местная жительница получила ранение ноги. Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, в результате обстрела в Казацком повреждено несколько домов, однако хозяевам удалось избежать травм.

2 марта россияне также атаковали Казацкое – сбросили взрывчатку с дронов возле помещения школы, где собрались местные жители для получения гуманитарной помощи, сообщали в Нацполиции. Были ранены девять человек, в том числе 16-летний подросток. 

За сутки 5 марта оккупанты 74 раза обстреляли территорию Херсонской области, погибли три человека, двое из них – дети.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсонская область, раненые, беспилотники, обстрелы, война России против Украины
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