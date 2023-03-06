Россияне обстреляли Казацкое в Херсонской области, ранена женщина – ОВА

"Оккупанты стреляли по поселку из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с дронов. Местная жительница получила ранение ноги. Бригада скорой помощи оперативно доставила женщину в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Состояние раненой позволяет продолжать лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, в результате обстрела в Казацком повреждено несколько домов, однако хозяевам удалось избежать травм.

2 марта россияне также атаковали Казацкое – сбросили взрывчатку с дронов возле помещения школы, где собрались местные жители для получения гуманитарной помощи, сообщали в Нацполиции. Были ранены девять человек, в том числе 16-летний подросток.

За сутки 5 марта оккупанты 74 раза обстреляли территорию Херсонской области, погибли три человека, двое из них – дети.