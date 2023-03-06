Оккупанты 74 раза за сутки обстреляли Херсонскую область. Погибли три человека, среди них – двое детей

Противник выпустил по населенным пунктам региона около 360 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников.

"Жилые кварталы Херсона российская армия обстреляла четыре раза. В городе повреждены дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов в Херсонской области погибли три человека, двое из них – дети.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.