Оккупанты за минувшие сутки выпустили по Херсонской области почти 500 снарядов, погиб один мирный житель – ОВА

По населенным пунктам региона российские захватчики выпустили более 460 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и с беспилотников.

"Враг четыре раза обстрелял Херсон. В городе повреждены многоквартирные дома и коммунальное предприятие", – говорится в сообщении.

За сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб один мирный житель, еще 10 человек получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.