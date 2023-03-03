В Херсонской области автомобили с полицейскими и волонтерами попали под обстрел, есть раненые – полиция

Россияне обстреляли село Змиевка Бериславского района.
"Во время очередного выезда на вызов полицейские и автомобиль с волонтерами из Кривого Рога попали под вражеский обстрел. Служебный полицейский автомобиль изрешечен осколками и получил механические повреждения, от автомобиля волонтеров осталась лишь куча металла", – говорится в сообщении.
Волонтеры ехали эвакуировать из села пенсионерку и доставить гумпомощь.
В результате обстрела пострадали трое гражданских лиц и двое полицейских.
"Первыми раненым помогли военнослужащие Вооруженных сил Украины. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 3 марта 2023 года, составили около 151 370 военных, 3405 танков, 301 самолет, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".