В Херсонской области автомобили с полицейскими и волонтерами попали под обстрел, есть раненые – полиция

Россияне обстреляли село Змиевка Бериславского района.

"Во время очередного выезда на вызов полицейские и автомобиль с волонтерами из Кривого Рога попали под вражеский обстрел. Служебный полицейский автомобиль изрешечен осколками и получил механические повреждения, от автомобиля волонтеров осталась лишь куча металла", – говорится в сообщении.

Волонтеры ехали эвакуировать из села пенсионерку и доставить гумпомощь.

В результате обстрела пострадали трое гражданских лиц и двое полицейских.

"Первыми раненым помогли военнослужащие Вооруженных сил Украины. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).



