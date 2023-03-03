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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области автомобили с полицейскими и волонтерами попали под обстрел, есть раненые – полиция

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Служебный автомобиль изрешечен осколками, отметили в полиции
Служебный автомобиль изрешечен осколками, отметили в полиции
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

В Херсонской области автомобили с полицейскими и волонтерами попали под российский обстрел. Об этом сообщил пресс-центр полиции Херсонской области в Facebook 3 марта.

Россияне обстреляли село Змиевка Бериславского района.

"Во время очередного выезда на вызов полицейские и автомобиль с волонтерами из Кривого Рога попали под вражеский обстрел. Служебный полицейский автомобиль изрешечен осколками и получил механические повреждения, от автомобиля волонтеров осталась лишь куча металла", – говорится в сообщении.

Волонтеры ехали эвакуировать из села пенсионерку и доставить гумпомощь. 

В результате обстрела пострадали трое гражданских лиц и двое полицейских.

"Первыми раненым помогли военнослужащие Вооруженных сил Украины. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid0fXDnyhEpoBoT2MbhnqgunZPmzoi8WgYgh8Y1Xzgb8sJD6KBDozVpGrLTE26ZZrrEl


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 3 марта 2023 года, составили около 151 370 военных3405 танков, 301 самолет, 289 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, полиция, Херсонская область, волонтеры, обстрелы, война России против Украины
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