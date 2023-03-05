Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области. В ОП сообщили, что погибли женщина и двое детей

"Россияне продолжают убивать мирных жителей Херсонщины. Сегодня в обед армия России из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской общины. Враг целенаправленно атаковал жилой дом, в котором находились мирные люди", – говорится в сообщении.

Погибло три человека.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что погибли женщина и двое детей.