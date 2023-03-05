В Херсоне сообщают о взрывах

С утра в Херсоне было две воздушные тревоги Фото: Інформативна Херсонщина / Telegram

По его данным, взрывы в городе раздались около 10.00. Официального подтверждения информации пока нет.

За несколько минут до сообщения о взрывах в городе была объявлена воздушная тревога, уже вторая за сегодняшнее утро. Областная военная администрация информировала об опасности в Telegram.