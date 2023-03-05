В Херсоне сообщают о взрывах

По его данным, взрывы в городе раздались около 10.00. Официального подтверждения информации пока нет.
За несколько минут до сообщения о взрывах в городе была объявлена воздушная тревога, уже вторая за сегодняшнее утро. Областная военная администрация информировала об опасности в Telegram.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.