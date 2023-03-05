Оккупанты 78 раз обстреляли Херсонскую область, есть погибший и раненые – ОВА

Войска РФ выпустили почти 360 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, применяли танки и беспилотники
"Армия России 11 раз атаковала жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в государственное предприятие и дома херсонцев", – говорится в сообщении.
За сутки в области от российских обстрелов один человек погиб, трое были ранены.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.