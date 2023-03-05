Оккупанты в Новой Каховке рамзещают средства ПВО в жилых кварталах – Генштаб ВСУ

"В городе Новая Каховка Херсонской области, оккупанты используют гражданское население в качестве "живого щита". В частности, с целью уничтожения средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.