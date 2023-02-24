Оккупанты выселяют жителей Новой Каховки, не имеющих права собственности на жилье, и расквартируют там военных – Генштаб ВСУ

Оккупанты сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье в жителей Новой Каховки, отметили в Генштабе ВСУ Фото: radiosvoboda.org (иллюстративное)

Об этом 24 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В городе Новая Каховка Херсонской области противник проводит обход жилья местных жителей. В ходе проверки сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье, – сказано в сообщении. – В случае их отсутствия, жителей в течение недели выселяют, а туда расквартируют военнослужащих российских оккупационных войск".