Оккупанты выселяют жителей Новой Каховки, не имеющих права собственности на жилье, и расквартируют там военных – Генштаб ВСУ

Об этом 24 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"В городе Новая Каховка Херсонской области противник проводит обход жилья местных жителей. В ходе проверки сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье, – сказано в сообщении. – В случае их отсутствия, жителей в течение недели выселяют, а туда расквартируют военнослужащих российских оккупационных войск".
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
В Генштабе уже неоднократно сообщали о том, что оккупанты выселяют местных жителей из их домов, в том числе – в Херсонской, Луганской и Запорожской областях.