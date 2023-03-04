РФ обстреляла село в Херсонской области, есть погибший – ОВА

Об этом проинформировала пресс-служба Херсонской областной государственной военной администрации.

"Во время обстрела осколочное ранение грудной клетки получил 57-летний мужчина. Он погиб в собственном доме. Также в селе повреждены еще несколько домов мирных жителей и дом культуры", – говорится в релизе.

Село Львово находится на правом берегу Днепра, это освобожденная от оккупантов часть Херсонской области.