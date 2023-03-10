В Херсонской области автомобиль наехал на мину: два человека погибли, еще двое ранены

По данным ОВА, автомобиль наехал на взрывчатку в поле. Двое людей погибли, еще двое получили ранения.

"Мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У обоих диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь", – говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри сейчас – зона повышенной опасности, и призвали не посещать такие территории, особенно если там еще не работали саперы.