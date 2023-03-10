В Херсонской области автомобиль наехал на мину: два человека погибли, еще двое ранены

По данным ОВА, автомобиль наехал на взрывчатку в поле. Двое людей погибли, еще двое получили ранения.
"Мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У обоих диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь", – говорится в сообщении.
В ОВА напомнили, что поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри сейчас – зона повышенной опасности, и призвали не посещать такие территории, особенно если там еще не работали саперы.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.