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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области автомобиль наехал на мину: два человека погибли, еще двое ранены

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В ОВА вновь призвали не посещать поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри
В ОВА вновь призвали не посещать поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри
Фото: EPA

В селе Ищенка Херсонской области автомобиль подорвался на российской мине, есть жертвы. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

По данным ОВА, автомобиль наехал на взрывчатку в поле. Двое людей погибли, еще двое получили ранения.

"Мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У обоих диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь", – говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри сейчас – зона повышенной опасности, и призвали не посещать такие территории, особенно если там еще не работали саперы. 

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Теги: Херсонская область, раненые, война России против Украины, мины, автомобиль
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