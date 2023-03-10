На разминирование Украины нужно около 10 лет, сроки могут быть больше – ГСЧС

Наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, отметили в ГСЧС Фото: EPA (архив)

Об этом 7 марта в эфире "Українського радіо" сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

По его словам, наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

"Точного времени для разминирования 1 га никто не даст. Относительно общих приблизительных цифр, которые определяли эксперты, это до 10 лет. Но это предварительная цифра, думаю, сроки будут больше, потому что мы не знаем, какая сейчас ситуация на оккупированных территориях", – отметил представитель ГСЧС.

В первую очередь саперы разминируют объекты критической инфраструктуры, продолжил Хорунжий.

"Это линии электропередачи, водопроводы, газопроводы и другие объекты, необходимые для обеспечения нормальной жизни. Далее отрабатываются заявки людей, которые возвращаются в свое жилье и находят взрывоопасные предметы", – рассказал спикер ГСЧС Украины.