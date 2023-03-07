В Харьковской области на российской мине подорвался 63-летний житель в собственном дворе, его госпитализировали – ОВА

Об этом 7 марта в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня около 16.00 в селе Снежковка Изюмского района местный 63-летний житель в собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток", – написал руководитель ОВА. – В результате взрыва мужчина получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести".

Синегубов призвал жителей области "быть максимально внимательными и осторожными".

"Ведь на деоккупированных территориях враг оставил множество мин и других взрывоопасных предметов. В случае обнаружения подозрительного предмета не прикасайтесь к нему", – отметил глава Харьковской ОВА.