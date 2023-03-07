В Харьковской области на российской мине подорвался 63-летний житель в собственном дворе, его госпитализировали – ОВА

Об этом 7 марта в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Сегодня около 16.00 в селе Снежковка Изюмского района местный 63-летний житель в собственном дворе наступил на российскую противопехотную мину "Лепесток", – написал руководитель ОВА. – В результате взрыва мужчина получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести".
Синегубов призвал жителей области "быть максимально внимательными и осторожными".
"Ведь на деоккупированных территориях враг оставил множество мин и других взрывоопасных предметов. В случае обнаружения подозрительного предмета не прикасайтесь к нему", – отметил глава Харьковской ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.