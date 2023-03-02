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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля на российской мине в Харьковской области – ГСЧС

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В лесах на освобожденных от оккупантов территориях сейчас опасно, напоминают в ГСЧС
В лесах на освобожденных от оккупантов территориях сейчас опасно, напоминают в ГСЧС
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Четыре человека погибли в результате подрыва на заложенной российскими оккупантами мине автомобиля в лесу возле села Спиваковка Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщило региональное управление ГСЧС.

По предварительным данным, это произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта.

В автомобиле было четверо мужчин.

"В результате взрыва все они погибли. Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция Украины", – говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что на деоккупированных территориях и там, где шли интенсивные боевые действия, сохраняется высокая минная опасность.

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Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Теги: взрыв, ГСЧС, полиция, война России против Украины, Национальная полиция, мины, погибшие, автомобиль
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