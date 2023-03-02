Четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля на российской мине в Харьковской области – ГСЧС

По предварительным данным, это произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта.

В автомобиле было четверо мужчин.

"В результате взрыва все они погибли. Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция Украины", – говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что на деоккупированных территориях и там, где шли интенсивные боевые действия, сохраняется высокая минная опасность.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.