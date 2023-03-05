Разминирование территорий Украины может продлится 70 лет – вице-премьер

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля, заявили в правительстве 8 января Фото: EPA

Об этом 4 марта в ходе встречи с членом парламента Канады Хизер Макферсон заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, ее цитирует пресс-центр Минэкономики.

Свириденко отметила, что, учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсов разминирование продлится 70 лет.

Свириденко возглавляет созданную правительством межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию.

Группа прорабатывает "комплекс вопросов для организации гуманитарного разминирования в сжатые сроки", отметили в Минэкономики.