В Киевской области сегодня уничтожают мины и боеприпасы, граждан предупреждают о взрывах

"В Вышгородском районе пройдет ликвидация ранее обнаруженных взрывоопасных предметов. Может быть громко. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", – говорится в сообщении.

В Киевской области регулярно проводятся учения саперов и плановое уничтожение взрывоопасных предметов, найденных после атак и оккупации россиян.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.