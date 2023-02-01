В Киевской области саперы проводят учения – ОВА

Саперы на учениях отрабатывают навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов Фото: ДСНС України / Telegram

"Возможные звуки взрывов в Вышгородском районе сегодня, 1 февраля, – это плановые учения саперов. Их могут услышать жители некоторых общин области", – говорится в сообщении.

На учениях отрабатываются навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов, отметили в администрации.

Сохраняйте спокойствие и помните о правилах безопасности", – подчеркивается в сообщении.

Учения саперов в Киевской области проводятся регулярно.