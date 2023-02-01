В Киевской области саперы проводят учения – ОВА

"Возможные звуки взрывов в Вышгородском районе сегодня, 1 февраля, – это плановые учения саперов. Их могут услышать жители некоторых общин области", – говорится в сообщении.
На учениях отрабатываются навыки извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов, отметили в администрации.
Сохраняйте спокойствие и помните о правилах безопасности", – подчеркивается в сообщении.
Учения саперов в Киевской области проводятся регулярно.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.