В Киеве и области сегодня могут быть слышны взрывы – работают саперы

Под Киевом 8 марта буду подрывать взрывоопасные предметы Фото: depositphotos.com

"Будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что из-за этих работ на северной окраине столицы могут быть слышны взрывы.