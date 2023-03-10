В Херсонской области обнаружили захоронение мужчины, которого пытали оккупанты – полиция

По информации полиции, оккупанты пытали жителя Херсонской области в сентябре прошлого года Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook (иллюстративное)

Захоронение 63-летнего местного жителя обнаружили на кладбище в Брускинском. По предварительным данным полиции, российские военные замучили его в конце сентября прошлого года, когда село еще находилось под контролем РФ.

Согласно релизу, по этому факту полиция открыла уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.