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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области обнаружили захоронение мужчины, которого пытали оккупанты – полиция

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По информации полиции, оккупанты пытали жителя Херсонской области в сентябре прошлого года
По информации полиции, оккупанты пытали жителя Херсонской области в сентябре прошлого года
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook (иллюстративное)

В Херсонской области во время стабилизационных мер в освобожденном от оккупантов селе Брускинское нашли захоронение мужчины, которого пытали россияне. Об этом пресс-служба полиции проинформировала в Facebook 10 марта.

Захоронение 63-летнего местного жителя обнаружили на кладбище в Брускинском. По предварительным данным полиции, российские военные замучили его в конце сентября прошлого года, когда село еще находилось под контролем РФ. 

Согласно релизу, по этому факту полиция открыла уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны. 

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid0fysajVnqiJseMtqUyEphUDM9n46oPREBdk9MCZdiusDJTZff94GTQk3VHF4HBFpsl

Контекст:

В ноябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области россияне применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, пытки, кладбище, война России против Украины, уголовное производство, мужчины, российские военные
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