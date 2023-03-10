В Херсонской области обнаружили захоронение мужчины, которого пытали оккупанты – полиция

Захоронение 63-летнего местного жителя обнаружили на кладбище в Брускинском. По предварительным данным полиции, российские военные замучили его в конце сентября прошлого года, когда село еще находилось под контролем РФ.
Согласно релизу, по этому факту полиция открыла уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.
В ноябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области россияне применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.
По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных.