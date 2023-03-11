В Запорожье прогремели взрывы. ОВА сообщила о ракетном ударе РФ по объекту жизнеобеспечения города

По предварительной информации, РФ обстреляла Запорожье ракетами С-300 (на фото обломки такой ракеты, прилетевшей в Харьков осенью) Фото: ЕРА

В Запорожской областной государственной администрации проинформировали, что РФ атаковала критическую инфраструктуру города.

"Враг продолжает целиться в критическую инфраструктуру Запорожья. Не имея успехов на поле боя с Вооруженными силами Украины, сегодня [оккупанты] направили российские снаряды (предварительно С-300) в объект жизнеобеспечения областного центра", – сообщили в ОВА.

Секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра города Анатолий Куртев добавил, что в результате атаки есть возгорание. О пострадавших не сообщается.