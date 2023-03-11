В Запорожье прогремели взрывы. ОВА сообщила о ракетном ударе РФ по объекту жизнеобеспечения города

В Запорожской областной государственной администрации проинформировали, что РФ атаковала критическую инфраструктуру города.
"Враг продолжает целиться в критическую инфраструктуру Запорожья. Не имея успехов на поле боя с Вооруженными силами Украины, сегодня [оккупанты] направили российские снаряды (предварительно С-300) в объект жизнеобеспечения областного центра", – сообщили в ОВА.
Секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра города Анатолий Куртев добавил, что в результате атаки есть возгорание. О пострадавших не сообщается.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов.