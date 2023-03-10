Оккупанты ночью обстреляли Запорожье. Жители нескольких районов города остались без света, отопления и воды

"Вчера ночью проклятые рашисты атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки в нескольких районах города отсутствовал свет, отопление и вода", – написал Куртев.

По его словам, большинству домохозяйств электро-, тепло- и водоснабжение уже восстановили.

"Без света остается поселение Скворцова. С самого утра соответствующие службы работают над устранением проблемы. Спасибо всем специалистам за оперативную работу!" – отметил Куртев.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов, сообщило "Суспільне".